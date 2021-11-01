Мэрия спросит мнение жителей Самары о строительстве Детского епархиального центра у Ботанического сада

Строительство детского епархиального центра начали без разрешительных документов Фото: Ольга НОВИКОВА

Мэрия Самары спросит у жителей города их мнение о строительстве Детского епархиального центра на бывшей территории Ботанического сада. Соответствующее постановление о назначении публичных слушаний опубликовано на официальном портале городской администрации.

На публичные слушания вынесен скандальный проект РПЦ по строительству храма с детским епархиальным центром на земельном участке площадью 2652 кв.метров, ранее принадлежащем Ботаническому саду. Самарская епархия просит одобрить условно разрешенный вид использования земельного участка «под религиозное использование, осуществление религиозных обрядов, религиозное управление и образование, дошкольное, начальное и среднее общее образование». При этом предельная высота будущего строения определена в 35 метров.

Напомним, планы по возведению епархиального центра вызвали немалое возмущение части горожан. Главным образом самарцы негодовали, что строительные работы начались до выдачи официального разрешения на строительство. Также местные жители возмущались, что строительная техника едет прямо через дворы жилых домов. А под религиозное сооружение отдали участок Ботанического сада.

Госинспекция строительного надзора подала на епархию в суд, требуя устранить нарушения и остановить незаконную стройку. В суде представители епархии заявили, что с получением разрешения на строительство вышла заминка из-за того, что разрешенный вид использования участка не предполагал строительства епархиального центра. Суд ограничился устным предупреждением о недопустимости противозаконных действий.

Теперь для получения разрешения на строительство епархии необходимо изменить разрешенный вид использования участка, а для этого – пройти процедуру публичных слушаний.

Публичные слушания продлятся с 30 октября по 20 ноября, проект будет выставлен на всеобщее обозрение в департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, 132) с 9 по 16 ноября. Внести свои замечания и предложения сможет любой желающий. Вопросы по проекту можно задать по телефонам: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40. Кроме того, можно направить их по почте: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132 или dgs@samadm.ru.