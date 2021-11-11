В Самаре учительницу физкультуры подозревают в растлении трех малолетних девочек

Уже известно о трех эпизодах развращения учениц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении учительницы физкультуры о ОБЖ 24-летней Юлии Ш., которую подозревают в развращении своих несовершеннолетних учениц. Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, молодую преподавательницу уличили в действиях сексуального характера в отношении трех малолетних девочек.

- Преступления в отношении детей совершались в январе текущего года. Известно, что первые две интимные встречи проходили в дни школьных каникул, а третье преступление было совершено в период с 13 по 17 января 2021 года, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении развращенной учительницы продолжается расследование уголовных дел по части 2 статьи 134 УКРФ «Мужеложство и лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет». Решением суда девушке продлили домашний арест на время следствия.