В Самаре единый пункт вакцинации могут открыть во Дворце спорта

В Самаре распространят опыт создания кабинетов вакцинации

В Самаре могут открыть общественные пункты вакцинации, наподобие того, который работал в областной библиотеке 2 и 3 ноября 2021 года, еще в трех точках. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он отметил, что одно из таких мест - это построенный в этом году Дворец спорта.

- Мы рассматриваем три новых локации. Руководство самого Дворца и министерство спорта готовы предоставить его для марафона вакцинации. Вторая площадка это Экспо-Волга и третья п - это колледж имени Ляпиной, где учащиеся сейчас занимаются дистанционно, - рассказал Армен Бенян.

В ближайшее время в минздраве планируют определиться, составить график марафонов вакцинации и включать их в работу до тех пор, пока не будет достигнут результат - 80% вакцинированных граждан.

Напомним, что 2 и 3 ноября 2021 года такие пункты вакцинации работали в областной библиотеке. Спрос на прививки сегодня есть, так как в регионе ввели правила, что QR-код нужно предъявлять на входе практически в любые заведения.