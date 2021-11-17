Новые «Самарские термы» заработают в 2022 году

Термальные комплексы набирают популярность в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появится новый термальный комплекс в 2022 году. Аквакомплекс откроется на месте бывшего аквапарка «Виктория», который не работает уже несколько лет. Термальные комплексы становятся с каждым годом все популярнее в Самарской области. Сейчас уже работают термы в Новокуйбышевске и в ТЦ Империя.

Напомним, в декабре 2021 года в ТРЦ Московский произойдет ребрендинг, его переименуют в LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ. В торговом центре откроются магазины-аутлеты и появится акватермальный комплекс на месте бывшего аквапарка.

В «Самарских термах» в новом LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ можно будет отдыхать всей семьей. Там, помимо различных видов саун, будут организованы детские игровые комнаты. Комплекс будет занимать площадь 18 тысяч квадратных метров. В настоящее время проект проходит процедуру согласования.