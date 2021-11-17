В Самаре в ноябре 2021 года открыли движение по дополнительной полосе на улице Советской Армии

"Узкое горлышко" на Советсткой Армии было ликвидировано Фото: принтскрин видео.

В Самаре пустили движение по дополнительной полосе на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса. Поворот начали строить после обращения местных жителей, которые пожаловались на пробки на данном участке.

Видеоблогер Евгений Щекин показал, как с высоты выглядит теперь перекресток. Судя по кадрам, пробки действительно стали меньше. Автомобилисты, которые поворачивают направо на Карла Маркса теперь могут не стоять в общем потоке, которые едут прямо.

Напомним, ранее городские власти сообщили, что на данном пересечении после реконструкции появится также регулируемый пешеходный переход.