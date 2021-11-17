Полиция проверяет берег Волги и промышленные зоны в поисках Сергея Щекочихина

В Самаре продолжаются поиски пропавшего мужчины. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре продолжаются поиски пропавшего без вести 53-летнего Сергея Щекочихина. Полицейские со служебной собакой осуществляют обход жилого сектора и промышленной зоны, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина пропал 9 ноября, он ушел из дома в неизвестном направлении. В его поисках участвуют 100 сотрудников полиции и 41 общественник, в том числе, 19 представителей поискового отряда «ЛизаАлерт».

В поисках пропавшего проверяют заброшенные здания, прибрежную зону обследуют водолазы поисково-спасательной службы Самарской области. Также изучают записи с камер видеонаблюдения на предполагаемом маршруте следования мужчины.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

На вид пропавшему примерно 53 года, рост 170-175 см, телосложение средней полноты, у него смуглое лицо, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет в темно-синие штаны с лампасами белого и синего цвета, черные замшевые кроссовки с белой подошвой и темно-зеленую футболку-поло.

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