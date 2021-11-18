Новые трамвайные маршруты запустят от Безымянки и 15-го микрорайона в Самаре

Новые трамвайные маршруты свяжут отдаленные районы с 9-11 микрорайонами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют запустить новые трамвайные маршруты. Они должны связать Безымянку и 15-й микрорайон с 9-м, 10-м и 11-м микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запуск новых трамвайных маршрутов станет возможным благодаря строительству левого поворота с улицы Ново-Вокзальной на Ставропольскую. Соответствующий проект уже готов. Приступить к работам на перекрестке планируется уже в 2022 году.

Кроме того, на этом участке трамвайных путей предполагается сделать автоматические стрелочные переводы. Такие недавно смонтировали на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. Они заработали 12 ноября 2021 года. Это упростило работу водителей трамваев. Теперь им не нужно выходить и самостоятельно переводить стрелки.