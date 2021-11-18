Суд оставил замначальника полиции Самары под арестом до 15 февраля 2022 года

Вячеслав Хомских находится в СИЗО с 15 февраля 2021 года

Самарский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста бывшего заместителя начальника городской полиции Вячеслава Хомских, которого обвиняют в коррупционном преступлении. Суд принял решение оставить высокопоставленного полицейского в СИЗО до 15 февраля 2022 года.

Напомним, уголовное дело на Вячеслава Хомских было заведено в 2020 году. Полицейского обвиняют во взяточничестве и в покровительстве ОПГ «Законовские». По некоторым данным, полковник получал незаконные вознаграждения и в виде денег. За годы «сотрудничества» с бандой он «заработал» около 20-22 миллионов рублей.

В феврале 2021 года состоялось заседание суда, после которого Хомских заключили под стражу. Ни сам полицейский, ни его адвокаты не считают арест справедливым, а сам обвиняемый отрицает свою причастность к преступлению.