Уроженка Тольятти Диана Анкудинова стала победительницей шоу "Шоумаскгоон"

Диана с главным призом шоу

Юная звезда шоу-бизнеса Диана Анкудинова стала победительницей проекта "Шоумаскгоон" на НТВ. Она заняла первое место, уверенно обойдя всех своих соперников. Обладательница удивительного голоса покорила всех телезрителей и получила множество удивительных комментариев и от иностранцев. Шоу проходило в течение почти двух месяцев, его участниками стали выпускники других проектов канала: "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар! Возвращение".

Диана Анкудинова была самой юной участницей проекта. Сейчас девушка живет в Москве - квартиру в столице победительнице проекта "Ты супер" подарил Игорь Крутой. У девушки очень сложная судьба: она родилась в Приморском крае, но оказалась в детдоме. Затем ее усыновила тольяттинка Ириина Поник, которая и помогла девочке раскрыть свой талант.

Потом Диана стала участницей второго сезона проекта "Ты супер!", также победила в нем. Затем певица записала первую авторскую песню с американским артистом Адамом Ферелло. Девушка стала настоящей звездой, хоть и не часто появляется на телеэкранах. У нее удивительный голос, которым восхищаются слушатели по всему земному шару.

Сейчас Диана намерена записать свой первый альбом. Поклонники ждут этого с нетерпением.

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