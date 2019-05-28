Диана Анкудинова отменила все ближайшие концерты и отправилась на юбилей к учителю

16-летняя певица из Тольятти Диана Анкудинова в очередной раз потрясла своим вокалом всю страну. Диана взяла гран-при супер-финала музыкального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ. Однако в ближайшие три месяца девочка не планирует радовать своих поклонников новыми концертами.

Экзамены на носу

- Сейчас у Дианы в приоритете учеба, - отметила в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» организатор концертов Юлия Елисеева. - Она собирается поступать в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства на Большой Ордынке. Ей не до концертов и выступлений. Диане предстоит сдать ОГЭ. Девочка старательно готовится экзаменам, а потом будет готовиться к поступлению. Концертов в мае, июне и июле мы не планируем, потому что Диане нужно хорошо сдать экзамены и поступить в колледж. Сейчас для нее это основная задача.

Во время финала организаторы конкурса «Ты супер!» приготовили для Дианы сюрприз. Выяснилось, что девочка очень любит зарубежную группу Twenty one pilots и хочет попасть на ее концерт. Но в турне американского дуэта российские города не попали, поэтому руководство телеканала решило организовать для тольяттинки поездку за рубеж. Диана могла сама выбрать, в какой стране она хочет послушать концерт любимой группы.

- Диана выбрала Нидерланды. Twenty one pilots выступают там 16-18 августа. Диана отправится туда на выступление любимой группы и проведет там неделю, вот такой подарок от телеканала НТВ, - рассказала Юлия Елисеева.

«Диана очень повзрослела»

Юная Диана за несколько лет обзавелась тысячами поклонников. Теперь ее имя известно на всю страну и даже за ее пределами. Но она не забыла, кто учил ее вокалу, и даже подготовка к экзаменам не помешала ей посетить юбилей любимого учителя Светланы Вовк.

Фото: Светлана Вовк (vk.com/id12459627)Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас Диана живет в Москве. Совместных уроков у нас нет. Общаемся по телефону. Это в основном какие-то советы или жизненные разговоры. Не так давно мы с ребятами из Тольятти приезжали в Москву на конкурс. Диана нас встретила, провела с нами весь вечер. Заряжала своей энергией. В минувшую пятницу я праздновала свой юбилей. Диана с мамой приехала ко мне в гости поздравить. Это было очень приятно, - улыбается Светлана Вовк.

Светлана в числе первых узнала о победе Дианы. Еще за несколько месяцев до того, как запись телешоу вышла в эфир.

#cуперсезон Финал: "Human" - Диана Анкудинова.

- В марте, как только закончились съемки, мне позвонила мама Диана и поделилась радостью. Только вот рассказывать об этой радости никому было нельзя, таковы условия конкурса. Получается, что я радовалась этой новости дважды. Сначала после звонка мамы Дианы одна, а потом вместе со всей страной, - отмечает Светлана.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн объявляет обладателя Гран-при "Ты супер!" .

В Тольятти выступления Дианы смотрят с особым интересом. И отмечают, как меняется юная вокалистка.

- Я заметила, как Диана повзрослела. Буквально за год она из ребенка превратилась в девушку. Сейчас у нее меняется голос: диапазон, сила звука. Не могу сказать, что она сильно изменилась в творческом плане, но голос точно стал сильнее, а диапазон шире. Мне кажется, так и должно быть, если человек занимается вокалом, он не может оставаться на одном уровне. От урока к уроку происходит совершенствование: приобретается и техника, сила звука, меняется репертуар,- уверена учитель.

Светлана призналась, что очень гордится ученицей, с Дианой они работали четыре года, и за этой время девочка покорила множество серьезных конкурсов, а сколько побед еще ждут ее впереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Диана Анкудинова из Тольятти выиграла шоу «Ты супер!» и получила квартиру от Крутого

Вторая попытка прославится на ТВ оказалась для девушки триумфальной

26 мая в Москве состоялся финал музыкального телешоу "Ты супер!". В нем победила юная певица из Самарской области Диана Анкудинова, обойдя 10 сильнейших конкурсантов. (подробности)

После победы Дианы Анкудиновой в проекте «Ты супер!» объявилась ее родная мать и просит прощения

Сама девушка ужасно боится женщину, которая пыталась ее убить после неудачного аборта

14-летняя жительница Тольятти стала победительницей международного вокального проекта «Ты супер!» В финале вместе с композитором Игорем Крутым она спела балладу «Tomorrow Is A Lie». (подробности)

Родная мать победительницы шоу «Ты супер!» Дианы Анкудиновой не захотела поздравить дочь

Ольга говорит, что не будет просить прощения у дочери, которую бросила много лет назад, а все, что о ней говорят, называет пиаром

«Комсомолка» нашла родную мать Дианы Анкудиновой, победительницы музыкального проекта «Ты супер!». Диана попала в детский дом в 3 года. Как рассказывает девочка, ее зимой нашли со сломанной ключицей на автобусной остановке. Там ее оставила мать. (подробности)

Диана Анкудинова из Тольятти получила приз зрительских симпатий конкурса «Детская Новая Волна-2018»

Международный конкурсе молодых исполнителей «Детская Новая Волна-2018» накануне завершился в Артеке

В числе призеров и 14-летняя Диана Анкудинова из Тольятти. Девушка получила приз зрительских симпатий. (подробности)

«Просто умница»: Шура оценил талант победительницы шоу «Ты супер!» Дианы Анкудиновой

Певец встретился с тольяттинкой и даже сделал с ней снимок на память

Известный российский эстрадный певец Шура запостил в своем Инстаграме совместную фотографию с Дианой Анкудиновой. 16-летняя девушка из Тольятти прославилась после своей победы на популярном шоу «Ты супер!». (подробности)