В Самаре за сутки 21 ноября 2021 года нашли 1661 пациента с коронавирусом

Увы, но пока коронавирус в регионе не побежден Фото: другой источник.

Появилась новая статистика по заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 21 ноября 2021 года. Регион остается на четвертом месте по стране по абсолютным цифрам. За сутки в Самарской области выявили коронавирус у 1661 пациента. Это меньше, чем в предыдущий месяц: нерабочие недели позволили достичь позитивного эффекта и количество заболевших ежесуточно начало снижаться.

Также важными данными поделились эксперты: в больницах региона стало меньше тяжелых больных, это тоже происходит благодаря тому, что многие уже успели вакцинироваться. Привитые тоже могут попадать на больничную койку, но переносят болезнь в большинстве случаев гораздо легче.

А вот число смертей, к сожалению, не снижается. 21 ноября 2021 года от коронавируса в Самаре скончались еще 31 человек. В предыдущие дни это было 29 и 30 человек. Вирус стал опаснее, контагиознее и быстрее приводит пациентов в реанимацию. К сожалению, он уносит много жизней. Недавно от коронавируса скончался полузащитник, бывший футболист "Крыльев" Денис Ковба, сегодня стало известно о смерти экс-главы ФСБ региона Владимира Татаурова.

Врачи обращаются ко всем жителям Самары и просят более ответственно подходить к вопросам своего здоровья. Бороться с коронавирусом помогает прививка и соблюдение всех противоэпидемиологических правил: ношение маски, постоянное мытье рук, соблюдение социальной дистанции.