В Самаре найденную в квартире девочку могли убить

Следователи ищут мать погибшей девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Тело ребенка обнаружили в квартире в доме на улице Санфировой. Как выяснилось, это была дочь 41-летней женщины, которая снимала квартиру. Женщина сообщила хозяевам жилья, что съезжает, и после этого перестала выходить на связь.

От имени женщины в квартире нашли записку, в которой она сообщает, что ее уже нет в живых и просит передать свои личные вещи в кризисный центр.

Сейчас женщину ищут. Также устанавливаются причины гибели ребенка. Следователи опрашивают соседей.

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