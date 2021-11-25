Офис «АктивКапитал Банка» в Самаре хотят продать за 152,4 млн рублей

На торги выставили трехэтажное здание 1949 года постройки Фото: Google. Карты.

В Самаре выставили на торги офис «АктивКапитал Банка» на улице Красноармейской, 1. Административный корпус хотят продать за 152,4 млн рублей. Информацию об этом разместил конкурсный управляющий организации — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Лот представляет собой трехэтажное здание площадью 3 316 кв. м и земельный участок под ним в 1 362,3 кв. м. Год постройки корпуса — 1949. Объект находится в историческом центре города на берегу реки Волги. Торги планируется провести 19 января 2022 года на электронной площадке Российского аукционного дома.

Напомним, «АктивКапитал Банк» лишился лицензии в марте 2018-го. По информации ЦБ России, финансовое состояние организации ухудшил вывод активов. В мае того же года банк был признан банкротом. В отношении него открыли конкурсное производство. Сейчас АСВ занимается выплатой вкладчикам организации страховых возмещений.

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