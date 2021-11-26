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Общество26 ноября 2021 9:09

Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября 2021 года

Горожане с нетерпением ждут результат
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пассажиров теперь пускают только через переднюю дверь, а выпускают - через остальные

Пассажиров теперь пускают только через переднюю дверь, а выпускают - через остальные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары продолжают активно выражать недовольство по поводу новой системы посадки в общественном транспорте. Ранее чиновники пообещали пересмотреть схему на этой неделе, но пока результат не известен.

— До конца рабочей недели проинформируем, — написали в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, с ноября 2021 года пассажиров стали пускать в автобус только через переднюю дверь. Кондукторы теперь сидят возле водителей и сразу обилечивают всех входящих в салон. Выпускают из транспорта через остальные двери.

Горожан новые правила возмутили. Соцсети полны сообщениями недовольных жителей. По их словам, такая схема посадки только задерживает всех и увеличивает интервал движения автобусов.