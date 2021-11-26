В Самаре зажгли стелу «Город трудовой доблести» на проспекте Юных Пионеров

Подсвеченная стела выглядит завораживающе Фото: принтскрин видео.

В Самаре установили 26-метровую стелу Трудовой доблести и включили подсветку. Самарский видеоблогер Сергей Бобин заснял с высоты, как монумент выглядит в вечернее время суток.

26-метровая стела появилась на проспекте Юных Пионеров в честь признания Самары городом трудовой славы. Монумент призван увековечить вклад жителей Куйбышева в победу в Великой Отечественной войне.

Стела представляет собой вертикальный обелиск из металла и стекла. По кругу установлены пилоны, на которых размещена информация о событиях военных лет.

Напомним, монтировать стелу Трудовой доблести начали в сентябре 2021 года. По плану торжественное открытие должно состояться в ноябре. Судя по опубликованному видео, сейчас на объекте уже завершаются все работы и в скором времени самарцам представят новый памятник на Аллее трудовой славы.