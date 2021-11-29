В Самаре появился мурал в память об экс-игроке «Крыльев Советов» Денисе Ковбе

Уличный художник нарисовал граффити в память о легендарном игроке / Фото: fugassamara Фото: Instagram.com

В Самаре появилось граффити в память о белорусском полузащитнике Денисе Ковбе. Его нарисовал уличный художник Фугас из объединения Aksometry Lab. Изображение, посвященное бывшему игроку «Крыльев Советов», он создал на стене заброшенного корпуса завода имени Масленникова.

— Памяти Дениса Ковбы. Твои лучшие игры — мои первые походы на стадик. Покои ся с миром, Ковбои , — написал художник в своем инстаграме.

Граффити с высоты птичьего полета снял местный видеоблогер Сергей Бобин. Многие интернет-пользователи положительно оценили идею создания такого мурала. Однако некоторых удивил выбор места.

— Возможно, нужно сделать подобное на «Локомотиве». Все-таки Денис несколько лет тренировал там детишек и даже играл за коллектив работников железной дороги. Он был простым и приветливым парнем без толики звездности, — поделился один из жителей Самары.

Напомним, Денис Ковба умер из-за коронавируса 18 ноября 2021 года. Ему было 42 года. Бывшего игрока «Крыльев Советов» похоронили на кладбище «Рубежное» на аллее ветеранов. Самарцы предложили назвать имением Дениса Ковбы улицу возле стадиона «Солидарность Арена».