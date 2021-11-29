В Самаре на площади Куйбышева установили новогодние елки

Самара готовится к Новому 2022 году. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается работа по украшению городского пространства к наступающему Новому году. В администрации областной столицы рассказали, что на площади Куйбышева уже установили и украсили главный символ Нового года – праздничные елки.

Напомним, на главной городской площади традиционно установят новогодний комплекс. Главным украшением станет нарядная 25-метровая ель, которую окружают шесть «сестер» по 11 и 7 метров.

Сейчас рабочие монтируют медиагирлянды и вешают новогодние шары на елки. Новогодних красавиц украсят более 6,5 тысяч игрушек различных цветов и размеров. Медиагирлянда будет транслировать на елках новогодний медиаконтент.

Напомним, праздничная инсталляция на площади Куйбышева должна заработать уже 25 декабря 2021 года. Кроме того, уже на следующей неделе должны включиться световые гирлянды на улицах Самары.