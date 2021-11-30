Автоинспекторы Самары предупредили водителей о гололеде

Гололед создает неблагоприятные условия на дорогах. Фото: ГУ МВД России по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекторы Самары предупредили водителей и пешеходов об опасности на дорогах. Из осадков в виде дождя и снега образуется наледь и гололедица.

Региональная ГИБДД сообщает, что на территории области наблюдаются осадки, неблагоприятные погодные условия являются влияющим фактором на ухудшения видимости и ДТП. Напомним, что в Самаре и области объявлен оранжевый уровень опасности.

Сотрудники дорожной полиции рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать опасных маневров и резких торможений. Водителям не стоит парковаться рядом с деревьями в период сильного ветра. Пешеходам также нужно быть внимательнее на улицах города.