В Самаре рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть на ул. Дыбенко

Дерево из-за сильного ветра упало на дорогу / Фото: Самара life Фото: vk.com

Утром во вторник, 30 ноября 2021 года, на улице Дыбенко в Самаре произошло ЧП. Там на проезжую часть рухнуло дерево. Очевидцы поделились в соцсетях фото.

По словам горожан, упавшее дерево повредило машины. Информации о пострадавших нет. Происшествие затруднило движение. Автомобилистам пришлось объезжать этот участок.

Напомним, в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Сегодня на регион обрушились дождь, снег и штормовой ветер. В некоторых районах порывы достигают 25 м/с.

Ветер уже успел «наследить» в Тольятти. Он повалил деревья на Приморском бульваре. В результате оказались повреждены несколько автомобилей. Водителям советуют быть осторожнее на дорогах и не парковать машины рядом с непрочными конструкциями.