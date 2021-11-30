В Самаре в старом городе стая бродячих псов нападает на людей и проезжающие автомобили

Бездомные псы "Дяди Вовы" продолжают терроризировать старый город. Фото: Максим Деревьялов

Жители Самары пожаловались на стаю бродячих собак в историческом центре. По словам автора сообщения, животные нападают на людей и проезжающие мимо автомобили.

- Я насчитал около 13 голов в стае. Ходить по городу страшно, могут напасть, - пишет автор публикации Максим Деревьялов.

В комментариях самарцы начали сообщать о бездомных животных и в других районах. Так, стаи собак были замечены на 5-ой просеке, возле школы №26, на улице Фадеева, на Воронежских озерах и в поселке Зубчаниновка. Жители Самары просят администрацию решить вопрос с бездомными животными, пока они не бросились и покалечили кого-то из людей.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина рассказала, почему в городе много бездомных животных и когда их популяция уменьшится. По словам мэра, бездомные стаи появляются из-за безответственного отношения хозяев, которые выбрасывают собак и кошек на улицу. Отлов бездомных животных происходит систематически. Животных стерилизуют и если они не представляют опасности для окружающих, их возвращают в естественную среду обитания, то есть обратно на улицу. Именно поэтому может сложиться впечатление, что в Самаре много бродячих собак. Снизить их количество призвана стерилизация. С течением времени псов на улицах города должно стать меньше.

Напомним, заявку на отлов можно направить в департамент городского хозяйства и экологии по телефонам: 266-54-54, 266-56-17 или оставить ее на сайте. В заявке нужно указать ФИО, телефон и адрес, где находятся бродячие собаки.