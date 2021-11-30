В Самарской области водитель «Оки» вылетел на «встречку» и погиб

Легковушка превратилась в груду металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем во вторник, 30 ноября 2021 года, на 18 км трассы Отрадный — Богатое — Борское в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 12 часов столкнулись «Ока» и минивэн Ford. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 42-летний водитель отечественной легковушки. Он, двигаясь в непогоду по трассе, выехал на встречную полосу и столкнулся c Ford под управлением 60-летнего мужчины.

У минивэна смяло капот и левое крыло, а вот «Ока» получила более серьезные повреждения. У нее раскурочило всю переднюю часть. Водитель легковушки не выжил. Он умер до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося. Проводится проверка.

Напомним, сегодня на Самарскую область обрушились дождь, снег и штормовой ветер. Дороги оказались покрыты льдом. Из-за этого в регионе участились случаи ДТП. Правоохранители призывают автомобилистов соблюдать ПДД, не превышать скорость и не совершать опасных маневров, а пешеходов — быть осторожнее и внимательнее при переходе проезжей части.