Глава Самары заявила, что коммунальные службы борются с гололедом круглосуточно

Непростые погодные условия усложняют задачу коммунальщикам / Фото: Елена Лапушкина Фото: Instagram.com

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала о борьбе с гололедом 30 ноября 2021 года. Она заявила, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

— Мы вывели абсолютно всех сотрудников муниципальных предприятий и служб благоустройства, районные администрации и управляющие компании, чтобы они навели порядок на территории и посыпали реагентами, Однако из-за дождя и ветра сразу происходит обледенение, — сказала мэр.

По словам Елены Лапушкиной, такая ветреная и дождливая погода сохранится как минимум еще на четыре дня. Поэтому коммунальщики будут работать круглосуточно. Она призвала жителей города быть осторожнее и внимательнее на улицах.

Напомним, вчера соцсети пестрели жалобами на сильный гололед. Добраться до работы или учебы без падений удалось не всем. Некоторым пришлось обращаться за помощью в травмпункты. По словам горожан, они были переполнены.