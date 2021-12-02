На полицейского, выстрелившего в напарника в больнице под Самарой, возбудили уголовное дело

Полицейский прострелил себе палец и ранил коллегу в ногу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 1 декабря 2021 года, следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника дежурной части ОМВД по Красноармейскому району. Старшего сержанта полиции подозревают в халатности. Поводом этому стала стрельба, которую 23-летний молодой человек открыл в больнице. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, все случилось 26 ноября 2021 года в Красноармейской ЦРБ. Полицейский вместе с напарником охранял там преступника, осужденного за кражу. У молодого человека нашли инфицированную рану ноги. В тот день ему должны были делать операцию.

Около 4 часов утра правоохранитель внезапно пустил в ход табельное оружие. Он прострелил себе палец на руке. Другая пуля попала в правую ногу его напарника — 25-летнего старшего сержанта. По предварительным данным, виновник переполоха задремал и спросонья принял коллегу, который зашел в палату, за преступника. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь и оставили лечиться в стационаре.

После проверки в отношении 23-летнего полицейского возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Пока обвинение ему не предъявили. Меру пресечения не избирали. Молодому человеку может грозить штраф до 120 тысяч рублей, обязательные/исправительные работы или арест до 3 месяцев