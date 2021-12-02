Александр Хинштейн о крематории для Самары: «Не надо прижиматься к населенным пунктам»

Перспективная площадка для размещения крематория - территорий в районе села Хорошенькое

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн прокомментировал споры вокруг строительства крематория в Самаре. После того как против строительства выступили жители Рубежного, власти подыскали другое место. Но и жители села Хорошенькое в Красноярском районе тоже оказались недовольны.

Выяснилось, что местные власти учли далеко не все моменты. Например, ошиблись при оформлении документов и решили строить крематорий на площадке с высоко залегающими грунтовыми водами. Александр Хинтшейн считает, что крематорий региону нужен, но и место стоит выбирать такое, чтобы оно не создавало неудобств.

— Понятно, что разместить крематорий проще и дешевле там, где есть коммуникации. Уже бушевали страсти по поводу строительства крематория на Рубежке. Тогда после выезда вместе с губернатором приняли решение, что это не лучшее место для строительства. Надо искать то место, которое будет удобно для подъезда. Очевидно, что крематорий будет работать на потребности агломерации, но он не должен находиться вблизи от населенных пунктов. Не с точки зрения санитарных норм, а с точки зрения логики — чтобы не было видно из окон трубы здания. Есть инвесторы, которые готовы строить крематорий на внебюджетные средства, — отметил Александр Хинштейн.

Напомним, договориться о строительстве крематория не могут уже несколько лет. Жители не хотят, чтобы его возводили рядом с каким-либо населенным пунктом. Размещать в чистом поле — проблематично, ведь нужно будет провести туда коммуникации. Дело даже дошло до суда.