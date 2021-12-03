Станцию метро «Театральная» в Самаре начнут строить в первом квартале 2022 года

Новая станция свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром / Фото: администрация Самары

Стало известно, когда в Самаре начнут строить новую станцию метро — «Театральную». Работы должны стартовать уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

— «Театральная» свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром. После ее ввода в эксплуатацию пассажиропоток может увеличится на 15-20%, — сказал вице-мэр.

Владимир Василенко отметил, что в дальнейшем в самарском метро могут сократить интервал движения поездов — с 10 до 6 минут. Это станет возможным благодаря приобретению нового состава. Такие намерения у городских властей есть.

Напомним, министерство строительства Самарской области уже нашло подрядчика, который распланирует территорию под продление ветки метро. Этой работой займется ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект». Организация должна подготовить необходимую документацию до конца 2021 года. За это ей заплатят 13,8 млн рублей.

Добавим, построить станцию «Театральная» планируется к 2024 году. Ее расположат на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской.