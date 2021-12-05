Участок под пожарное депо в поселке Шмидта в Самаре попросят у Почты России

Из-за пожаров страдает старый жилой фонд поселка. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

В Самаре продолжают выбирать площадку под строительство пожарного депо в поселке имени Шмидта. Этот вопрос на минувшей неделе обсудили на совещании с участием депутата Госдумы Александра Хинштейна. Сейчас нашли два потенциально подходящих участка - один из них находится в федеральной собственности, второй - в частной. На первом расположены автомойка и склад Почты России.

Депутат обещал обсудить с руководством Почты России перенос объектов в Преображенку, ближе к Логистическому центру. И переговорить с частным инвестором. После того, как варианты передачи земель в региональную собственность будут найдены, будет выработан алгоритм для этого и начнется строительство. Деньги на него выделят из областного бюджета.

Пожарное депо в Запанском сейчас крайне необходимо. Жители постоянно жалуются на страшные пожары в старом фонде. Дружинники не справляются и дома выгорают целыми кварталами, без крыши над головой остаются целые семьи. В поселке должны построить пожарную часть и насосную станцию для усиления напора воды.

В апреле 2018 года столб дыма из Запанского было виджно даже из отдаленных районов города. Здесь загорелся мусор.

В сентябре 2019 года в Запанском мужчина устроил пожар в двуэтажном доме, огонь распространился на площади 200 кв.м. Соседи рассказывали, что здесь жил пьющий мужчина.

В августе 2020 года огонь охватил 10 жилых домов, многие остались без крыши над головой. Соседи помогали вытаскивать из огня пожилых и немощных.