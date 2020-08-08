«У людей горели ноги, было страшно»: что сейчас происходит на месте крупного пожара в Запанском в Самаре

В доме № 23, где взорвался баллон, практически ничего не осталось Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Все началось с чайника

В Самаре решают вопрос с расселением погорельцев крупного пожара в поселке Запанском в Железнодорожном районе. Напомним, что рано утром 8 августа огонь охватил сразу 10 жилых домов и надворные постройки. Жители до сих пор не могут прийти в себя после увиденного. Журналисты «Комсомолки» убедились в этом лично, отправившись на место событий.

Жителям Запанского не позавидуешь Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Развалины, газовые баллоны, сотрудники МЧС, ограничительные ленты... Буквально все в Запанском говорит, что недавно здесь было неспокойно. Некоторые почерневшие от пламени строения по-прежнему поливают из пожарных рукавов. В городе ветренно, лучше перестраховаться.

Согласно официальной версии, возгорание началось в доме № 23 улице Железноводской. Примерно в 4-50 у электрического чайника замкнула аварийная проводка и понеслось. Сильный ветер быстро разносил огонь по пространству. Тут же взорвался газовый баллон и полетел в другие жилища, устраивая пожар и там.

Летающий баллон

Взорваться могли гораздо больше баллонов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пожарные до сих пор на месте Фото: Альберт ДЗЕНЬ

— Он приземлился между 7 и 9 домом. Мы видели, что сараи загорелись, бани, взрыв страшный был! — делится с корреспондентом «КП-Самара» хозяйка 7-го дома Ирина (имя изменено). — Все загорелось. Побежали будить соседей, а у них уже горел свет.

По словам нашей собеседницы, ее пожилого отца выносили на руках:

— Ему 79 лет, тяжело идти. Под руки и ноги его взяли и несли. Сейчас соседи его взяли, положили у них, а если они откажутся, куда я его повезу?

Некоторые дома до сих пор поливают Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Восстановительные работы займут много времени Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Такие ленты - привычная картина сегодня Фото: Альберт ДЗЕНЬ

И такие проблемы почти у всех. Счастье, если удалось спасти что-то важное.

— От баллона и от ветра огонь шел очень быстро. Люди хватали документы, бежали, а у них уже ноги начинали гореть! Мы не знаем, как теперь быть, — говорит еще один житель поселка — Иван.

Опасная ситуация и пожарный корабль

Почти 8 часов более ста спасателей боролись с пламенем - в опасных условиях, ведь был риск взрыв других баллонов с газом, коих в итоге нашлось 32. Применялись пожарные поезд и корабль, от которого развернули рукав для подачи воды на 700 метров. Полицейские перекрыли движение, администрация решала вопрос с расселением. Лишь в 12:29 была объявлена полная ликвидация.

У кого-то в буквальном смысле снесло крышу Фото: Альберт ДЗЕНЬ

До церкви огонь не добрался Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для ликвидации огня привлекался даже пожарный корабль Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Свои дома, даже сильно поврежденные, до сих пор хотят покидать не все. По информации ГУ МЧС региона, в сгоревших зданиях были прописаны 45 человек, среди которых 7 детей. Кто-то расселился у родных. Други приютили соседи. Несколько человек согласились на предложения властей и временно расселились в ближайшей школе № 134.

— Решается вопрос о выделении горожанам, лишившимся крова, жилья в маневренном фонде, — отмечают в прокуратуре Самарской области.

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Что-то уже не восстановить Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Несмотря на тяжелые последствия, к счастью, удалось избежать жертв. Серьезных травм и ожогов тоже никто не получил. Обстановка на месте сейчас напряженная и нервная. Так, владелец того самого дома № 23 — от строения мало, что осталось — не скрывает агрессии и с журналистами общаться не хочет. Тем не менее, большинство верит, что ситуация разрешится в лучшую сторону, а крышу над головой удастся восстановить.

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