Елена Лапушкина поручила усилить борьбу с блошиным рынком на ул. Физкультурной в Самаре

Торговцев не раз привлекали к ответственности, но они все равно возвращаются на Физкультурную / Фото: @kus_64 Фото: Twitter.com

В Промышленном районе Самары усилят борьбу с несанкционированной торговлей. Такое поручение в минувший четверг, 2 декабря 2021 года, местным властям дала глава города Елена Лапушкина.

Один их жителей Промышленного района пожаловался на блошиный рынок на улице Физкультурной. По словам мужчины, торговцы регулярно выставляют свои лотки под окнами его дома.

— Постоянный шум с самого утра, мусор. Вызываем полицию, участкового, представителей районной администрации, но, как только они уходят, торговля разворачивается заново, — рассказал самарец.

По данным мэрии, чиновники постоянно проводят рейды. Некоторых торговцев уже привлекли к административной ответственности. Однако раз за разом они все равно возвращаются на улицу Физкультурную. Елена Лапушкина попросила администрацию Промышленного района продолжить совместные с полицейскими проверки, а также проводить с нелегальными коммерсантами разъяснительную работу.

Напомним, ранее депутаты Самарской губернской думы предложили ужесточить наказание за незаконную торговлю. Рассматриваются два варианта: увеличение штрафов или конфискация и уничтожение товара.

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