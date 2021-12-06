Строительство 5-й очереди набережной в Самаре стартует в 2023 году

В Самаре выбрали победителя конкурса на лучшую концепцию развития набережной Волги

Стало известно, когда в Самаре начнут строить 5-ю очередь набережной Волги. Возведение новой прогулочной зоны на участке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА стартует в 2023 году. В итоге ее протяженность увеличится до 7 км.

— Впереди народное голосование, после которого эксперты займутся проектированием и составлением технического задания. Приступить к реализации проекта планируется в 2023 году, — сказала глава Самары Елена Лапушкина.

Напомним, в конце ноября 2021 года в областной столице подвели итоги конкурса на лучшую концепцию 5-й очереди набережной. Победил проект архитектурной мастерской «ОККО». Авторами выступили Олег Казаков, Клавдия Фроловичева, Надежда Ухаткина, Павел Романов и Владислав Плотников.

Работа получила название «Набережная пяти открытий» или «Проход разрешен». Архитекторы предложили разделить набережную на пять зон, соединенных между собой пешеходными и велосипедными маршрутами. В первой зоне будет представлена первая паровая мельница Самары, во второй — пивная галерея, в третьей — остров бакланов. Четвертая будет посвящена Самарской ГРЭС. Ее название — «Путь угля». Пятая зона — «ТЕПЛОщадь», где разместят торговую и развлекательную инфраструктуру.

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