При пожаре на Птичьем рынке в Самаре 7 декабря 2021 года погибли животные

Огонь в торговых павильонах вспыхнул ранним утром и не утихал в течение 5 часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В крупном пожаре на Птичьем рынке в Самаре 7 декабря 2021 года сгорели животные. Огонь уничтожил ангар, где располагались клетки и аквариумы с различной живностью.

Насколько известно, на ночь в торговых павильонах оставались попугаи, рыбки, черепахи, хомяки и рептилии. Кошек и собак, по предварительным данным, продавцы каждый раз забирали. Также в ларьках находились корма, различные аксессуары для животных, а еще товары для рыбалки.

Многие уверены, что это был поджог. Поводом этому стала новость о предложении застроить территорию Птичьего рынка. Другие интернет-пользователи считают, что всему виной обогреватели, которые торговцы оставляли на ночь, чтобы животные не замерзли.

— Один пожарный сказал, что нашли источник возгорания. В секции с попугаями на ночь оставили птицам включенный обогреватель. Видимо, все дело от него, — написал в соцсети один из жителей Самары.

Точная причина пожара пока не установлена. Прокуратура уже начала проверку данного происшествия.