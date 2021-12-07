Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на Птичьем рынке в Самаре

Прокуроры разбираются в обстоятельствах ЧП на рынке в Самаре / Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре прокуратура начала проверку из-за пожара на Птичьем рынке (ул. Ново-Вокзальная, 2а). Огонь там вспыхнул во вторник, 7 декабря 2021 года, примерно в 4:30 утра.

— На место выезжали заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев и прокурор Самары Артем Ярыгин. По факту происшествия организована проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Напомним, на рынке горели торговые павильоны. Площадь пожара составила 1200 кв. м. Потушить возгорание удалось в течение 5 часов — ликвидацию объявили в 9:30. К счастью, происшествие обошлось без жертв. Что стало причиной ЧП, пока не известно.

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