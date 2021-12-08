Прокуратура начала проверку самарской школы, где ученики планировали убийство преподавателя

Родители жалуются на то, что некоторые ученики становятся жертвами буллинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области начала проверку в гимназии №54 «Воскресение» после публикации на сайте «КП-Самара».

Все дело в том, что в редакцию обратились родители, обеспокоенные поведением одного из учителей: по их словам, педагог стравливает детей между собой, для «неугодных» создает такие невыносимые условия учебы, что они вынуждены переводиться в другие классы, поощряет школьный буллинг. В прошлом учебном году, по словам взрослых, несколько детей объединились в некую группировку, которая начала планировать убийство учителя, но была «сдана с потрохами» одноклассниками и подвергнута публичному порицанию.

В ответ на первый запрос редакции «КП-Самара» в департаменте образования города сообщили, что ранее к этому педагогу претензий ни у кого не возникало. Однако родители предоставили нам копии жалоб, которые еще в феврале 2021 года рассылались в разные инстанции, после чего мы направили новые запросы в департамент образования города, министерство образования и науки Самарской области, а также в прокуратуру региона.

В надзорном ведомстве сообщили, что уже организовали проверку исполнения законодательства об образовании.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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