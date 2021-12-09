Елена Лапушкина объяснила жителям Самары, почему в автобусах пускают только через переднюю дверь

Самарцы недовольны новой системой пропуска в автобусы Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Глава Самары Елена Лапушкина вновь прокомментировала актуальный вопрос о посадке пассажиров в автобусах в прямом эфире ЦУРа по Самарской области. В настоящее время водители открывают только переднюю дверь, поэтому возникают сложности с посадкой и временем ожидания отправления маршрутов с остановки.

- Сейчас перевозчик испытывает кадровый дефицит водителей и кондукторов. В связи с этим не обеспечивается выпуск автобусов на линию в полном составе, из-за чего транспорт приходится долго ждать. Также нехватка персонала отразилась и на пропуске пассажиров в салоны. В законе, к сожалению, не прописано, сколько дверей нужно открывать, но по-человечески я сама крайне возмущена новым правилам, - сказала Елена Лапушкина.

Мэр Самары отметила, что в трамваях и троллейбусах такой проблемы нет, и водители открывают все двери. В настоящее время «СамараАвтоГаз» решает кадровые вопросы и устанавливает в автобусах валидаторы. Елена Лапушкина выразила надежду, что в ближайшее время вопрос недопонимания будет закрыт.