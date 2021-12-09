Приговор главе департамента образования Самары Елене Чернеге вынесут 14 декабря 2021 года

Елена Чернега отстранена от должности с января 2021 года Фото: Twitter.com

В среду, 9 декабря 2021 года, глава департамента образования Самары Елена Чернега выступила в суде с последним словом. Чиновница, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, не признает свою вину.

По версии следствия, Елена Чернега распорядилась зачислить детей в детсад на улице Ташкентской, которые еще не сдали в эксплуатацию. Учреждение планировали открыть в конце 2019 года, но стройка затянулась. В итоге садик заработал только осенью 2020-го. Из-за этого пострадали ряд семей. Им пришлось ждать несколько месяцев, чтобы попасть в данный детский сад. Пойти в другой они не могли — из-за ранее проведенного распределения мест.

На следующей неделе Елене Чернеге вынесут приговор. Судья Ленинского районного суда Самары Анна Грицык огласит его 14 декабря 2021 года.