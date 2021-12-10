Облсуд смягчил приговор осужденным за взятки экс-полицейским из Самары

Областной суд изменил приговор, но лишь частично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд 6 декабря 2021 года рассмотрел апелляции троих экс-полицейских, которых ранее отправили в колонию за вязки. Они просили смягчить приговор. Просьбу удовлетворили, но лишь частично. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Изменить наказание решили бывший глава миграционного подразделения ГУ МВД по Самарской области Дмитрий Котов, экс-начальник Центра хозобеспечения главка Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин. Их обвинили в получении незаконного вознаграждения за помощь в выдаче мигрантам разрешения на временное проживание.

Летом 2021 года Советский районный суд Самары вынес экс-полицейским приговор. Дмитрию Котову назначили 7 лет «строгача», Максиму Шаталову — 8 лет. Также их обязали выплатить по 3 млн рублей. Александр Москвитин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф в 2,1 млн рублей.

Облсуд отменил запрет занимать определенные должности после освобождения. Кроме того, Александру Москвитину урезали сумму штрафа — до 1,6 млн рублей. Что касается сроков лишения свободы, то они остались неизменны.