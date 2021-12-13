В Самарской области создали оперштаб по борьбе с бездомными животными

В Самарской области создали оперштаб для борьбы с бездомными животными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области создали оперштаб для борьбы с бездомными животными региона. Межведомственный оперштаб «По организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев» возглавила зампредседателя областного правительства Наталья Катина. Заместителем руководителя стал руководитель регионального департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев.

Всего в опрештаб вошли 46 чиновников из различных городов и районов области. Они принимают участие в работе нового органа на общественных началах.

Проблема бездомных животных в последнее время встала особенно остро. Жители области регулярно жалуются на засилье бродячих собак в городах, в том числе вблизи домов и на детских площадках. В соцсети регулярно выкладывают видео с бродячими стаями. Иногда случаются и нападения – так, в мае этого года умерла женщина, на которую набросилась стая собак в Южном городе.

На данный момент власти Самары вновь пытаются найти подрядчика, который займется отловом и стерилизацией бродячих животных. На это они готовы потратить 27,3 миллиона рублей.