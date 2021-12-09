На отлов бродячих собак в Самаре в 2022 году направят 27,3 млн рублей

Бездомных собак будут стерилизовать и чипировать

Власти Самары вновь пытаются найти подрядчика, который займется отловом и стерилизацией бродячих животных. Начальная стоимость контракта составляет 27,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет ловить бездомных собак и отвозить их в приют для осмотра ветврачом. Следующий этап — обработка от паразитов и стерилизация/кастрация. После этого животных необходимо чипировать и выпустить в прежнее место обитания. Данную работу нужно будет выполнять в течение всего следующего года — до 31 декабря 2022-го. Победителя электронного аукциона определят 18 января.

Напомним, ранее департамент городского хозяйства и экологии Самары искал того, кто будет ловить бродячих собак до 24 декабря 2021 года. За это обещали заплатить 11,5 млн рублей. Однако никто не захотел заниматься данной работой.

Добавим, в Самарской области решили создать оперативный штаб, который призван решить проблему с безнадзорными животными.

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