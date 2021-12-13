В Самаре проведут проверку по застройке территории элеватора

Ситуацию с элеватором обсудили на открытой встрече градозащитников и общественников / Фото: hinshtein.ru

В областной столице вновь обсудили судьбу элеватора, который находится на стрелке рек Волги и Самары. Этот вопрос был поднят 10 декабря 2021 года на открытой встрече депутата Госдумы РФ Александр Хинштейна с градозащитниками, общественниками и журналистами.

В конце ноября стало известно, что элеватор может исчезнуть. Здание предложили снести ради строительства новых жилых домов, в том числе двух стеклянных башен. Однако проект, который застройщики представили на заседании Градсовета, многие не поддержали.

По мнению архитекторов, элеватор — уникальное пространство, которое является частью охраны исторического поселения. Они предложили вернуть зданию статус памятника архитектуры и отреставрировать его. В дальнейшем там можно разместить архив или музейно-выставочное пространство.

— Я считаю, что нельзя разрешать предложенный проект. Лучше сохранить исторические здания, — сказал Александр Хинштейн.

Депутат планирует обсудить ситуацию с властями, а также с собственником элеватора. Кроме того, он попросит надзорные органы провести проверку. Чтобы они выяснили, не нарушается ли законодательство в части зон охраны и ПЗЗ.

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