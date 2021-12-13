Между Самарой, Ульяновском и Казанью хотят запустить скоростные «Метеоры»

В ближайшие два года в Самарской области появятся новые речные суда Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область приобретет новый речной транспорт – судна на подводных крыльях «Валдай-45Р» и «Метеор-120Р». Их возьмут в лизинг. Деньги выделят из регионального бюджета.

По информации министерства транспорта и автодорог Самарской области, «Валдай» будет курсировать по маршруту Самара – Ширяево. Это одно из самых популярных речных направлений среди местных жителей и гостей региона. Что касается «Метеоров» (их по плану будет два), то эти скоростные суда запустят по маршруту Самара – Ульяновск – Казань, пишет Волга Ньюс.

Напомним, в Самарской области намерены возобновить скоростные речные перевозки в другие регионы страны. Возможность запуска судов сейчас обсуждается с представителями Ульяновской области и Татарстана.