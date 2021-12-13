Работу кафе и ресторанов в Самарской области могут продлить до часу ночи

Ресторанам хотят разрешить работать до часу ночи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области предложили рассмотреть возможность продлить работу кафе и ресторанов до часу ночи. Такую перспективу обсуждали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 13 декабря.

Ранее владельцы кафе и ресторанов высказывались, что действующие ограничения, когда их заведения не работают после 23:00, могут привести к закрытию и, как следствие, увольнениям.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил в ближайшие несколько дней оценить ситуацию и принять решение. Сейчас в регионе снижается количество новых заразившихся коронавирусом. Если недавно ежедневно находили 1,5-1,7 тысячи новых заболевших, то сейчас это число значительно снизилось.

В ближайшие дни планируют вернуться к этому вопросу. Пускать в заведения будут только вакцинированных посетителей при наличии справки или QR-кода.

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