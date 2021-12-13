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Здоровье13 декабря 2021 16:25

Работу кафе и ресторанов в Самарской области могут продлить до часу ночи

Пускать будут только вакцинированных посетителей
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ресторанам хотят разрешить работать до часу ночи

Ресторанам хотят разрешить работать до часу ночи

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области предложили рассмотреть возможность продлить работу кафе и ресторанов до часу ночи. Такую перспективу обсуждали во время заседания регионального оперштаба в понедельник, 13 декабря.

Ранее владельцы кафе и ресторанов высказывались, что действующие ограничения, когда их заведения не работают после 23:00, могут привести к закрытию и, как следствие, увольнениям.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил в ближайшие несколько дней оценить ситуацию и принять решение. Сейчас в регионе снижается количество новых заразившихся коронавирусом. Если недавно ежедневно находили 1,5-1,7 тысячи новых заболевших, то сейчас это число значительно снизилось.

В ближайшие дни планируют вернуться к этому вопросу. Пускать в заведения будут только вакцинированных посетителей при наличии справки или QR-кода.

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