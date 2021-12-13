Родителей пустят на детские утренники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родителям разрешили посещать детские утренники в Самарской области. Такое решение приняли в понедельник, 13 сентября, во время заседания регионального оперштаба.

Ранее в регионе разрешили проводить детские новогодние праздники, если они проходят в одной группе или классе. Но родители пожаловались, что их туда не пускают. В дальнейшем сообщили, что в Самаре родителей все-таки пустят, а теперь стало известно, что посещать утренники можно по всей области.

Пускать родителей будут при условии, что праздники проходят в пределах одной группы или класса, а сами родители при этом привиты от коронавируса.

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