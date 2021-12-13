В Самаре заслон против "омикрона" поставят в аэропорту

В аэропорту приезжих проверят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре в аэропорту организуют выборочное тестирование граждан на коронавирус. Это коснется тех путешественников, кто возвращается из-за границы. Об этом главный санитарный врач региона сообщила на заседании оперативного штаба в понедельник, 13 декабря 2021 года. Она отметила, что это тестирование будет организовано для того, чтобы препятствовать попаданию нового штамма "омикрон" в регион.

- По эпидемиологическим показаниям будет организовано сплошного тестирования прибывших из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, - рассказала главный санврач Самарской области Светлана Архипова.

Такую работу организуют по поручению Дмитрия Азарова на территории аэропорта Курумоч. На железнодорожном вокзале такие исследования проводить не будут. Также всем гражданам напомнили, что теперь срок действия отрицательного теста на коронавирус снизился до 48 часов - это связано также с особенностями функционирования штамма омикрон.

Также на заседании разрешили родителям посещать детские утренники в садиках. Ну а на следующем заседании рассмотрят вопрос о продлении режима работы ресторанов - пока что новогодняя ночь в Самаре под угрозой срыва.