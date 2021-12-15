Определен подрядчик для подготовки документации по реконструкции Загородного парка в Самаре

Загородный парк планируют преобразить в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто подготовит документацию по планировке территории Загородного парка. Общественное пространство в 2022 году ждет реконструкция. Результаты определения подрядчика опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла чуть более 30 млн рублей. Участие в электронном аукционе приняли две организации: ГУП Самарской области институт «ТеррНИИгражданпроект» и ООО «Терпланпроект». Первое предприятие оценило свои услуги в 9,2 млн рублей, а второе — в 7 млн рублей.

Победителям признали «ТеррНИИгражданпроект». Подготовить необходимую документацию ему необходимо до конца 2021 года. Отметим, эта же организация должна распланировать территорию под продолжение строительства самарского метро.

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