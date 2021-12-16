Лыжные трассы проложат в парках, скверах и на набережной в Самаре в 2021 году

Самарцы смогут рассекать на лыжах по городским паркам и скверам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой зимой в Самаре обустроят не только катки, но и лыжные трассы. Они появятся в нескольких парках и на набережной реки Волги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, любители лыжного спорта смогут кататься в лесопарке 60-летия Советской власти, в Загородном парке, на первой и второй очередях набережной, в районе дома № 86 на улице Клинической, в парках Щорса, Гагарина, Молодежный, Дружбы, Победы и Воронежские озера, а еще в скверах Фадеева и Мира.

Главной площадкой, где смогут ездить и профессиональные лыжники, и любители, станет учебно-спортивный центр «Чайка» в поселке Управленческий. Там будут работать раздевалки и прокат спортивного инвентаря. Еще один прокат лыж откроют в 15-м квартале поселка Мехзавод.

Напомним, в субботу, 18 декабря 2021 года, в Самаре должны заработать горнолыжные комплексы «Сок» и «Склон».