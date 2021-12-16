Перевозчик уточнил новые правила посадки пассажиров в салоны автобусов в Самаре

Самарцы продолжают негодовать в соцсетях из-за новой схемы посадки в автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перевозчик уточнил новые правила пропуска в автобусы Самары. Схема посадки зависит от марки транспортного средства. Об этом в твиттере сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».

Так, в ЛиАЗ пассажиры могут попасть через любую из трех дверей. А вот в МАЗ или ПАЗ — только через переднюю дверь. Выход — через остальные.

— Посадка через среднюю дверь в автобусах МАЗ и ПАЗ — только для пассажиров с колясками и маломобильных граждан, — отмечает перевозчик.

Напомним, новая система посадки в салоны самарских автобусов начали действовать с осени 2021 года. Ранее глава Самары Елена Лапушкина объяснила, с чем это связано. Причины две: нехватка персонала (кондукторов) и усиление контроля за соблюдением масочного режима. Первая проблема уже решается. Перевозчик планирует установить валидаторы для бесконтактной оплаты.