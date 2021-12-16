В Тольятти в квартире нашли мумию. Фото: Андрей Дербенев, Facebook

В Тольятти в квартире дома 58 по улице Мурысева нашли тело умершего человека, которое так долго лежало, что превратилось в мумию. Об этом сообщил глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев на своей странице в Facebook.

- При вскрытии помещения, было обнаружено скелетированное тело, которое превратилось в мумию (предположительно, хозяина), - написал Дербенев.

Квартиру спасатели стали вскрывать после обращения соседа, который давно не видел ее жильца. Сосед заметил, что, несмотря на холодную погоду, окна в квартире оставались открытыми.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах умер мужчина.

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