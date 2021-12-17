Мэрия Самары расторгла контракт с компанией Ушамирского на покупку земли под кладбище

Владелец "забыл" рассказать чиновникам о трансформаторной подстанции и блоках на участке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент управления имуществом Самары расторг контракт на покупку земли под кладбище. Поводом этому стала прокурорская проверка, которая выявила нарушения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее мэрия города провела торги на приобретение участка под размещение новых мест захоронения. На электронный аукцион была подана только одна заявка — от ООО «Гарант-21». Эта фирма опосредованно связана с бизнесменом, экс-министром транспорта и автодорог Самарской области и бывшим депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. С компанией заключили контракт на 7,5 млн рублей. По нему она обязалась предоставить чиновникам землю площадью 4,5 га в сельском поселении Черноречье Волжского района (рядом с кладбищем «Рубежное»).

Прокуроры провели проверку и выяснили, что участок, который передала организация, не соответствует заявленным требованиям. Она скрыла, что на нем находятся трансформаторная подстанция и бетонные конструкции.

— Возбуждено дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Неисполнение контракта». Директору ООО «Гарант-21» внесено представление об устранении нарушений, — сообщили в надзорном ведомстве.

Между тем, муниципалитет в одностороннем порядке расторг контракт с фирмой. Ей уже направили соответствующее уведомление.