Минтранс подал в суд на подрядчика ремонта ул. Демократической в Самаре

Предварительное заседание по делу назначено на 3 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в декабре 2021 года подало в суд на подрядчика ремонта улицы Демократической в Самаре. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

Так, в марте 2016 года Минтранс заключил контракт с ООО «Научно-производственная фирма «XXI» стоимостью 285,5 млн рублей. По нему компания обязалась привести в порядок улицу Демократическую от Волжского шоссе до улицы Ново-Садовой.

Подрядчик выполнил все работы осенью 2017 года. Однако спустя время на дороге образовались колеи, что не раз становилось причиной аварий. Одна из последних произошла 6 ноября 2021 года. 21-летний водитель на Land Rover вылетел с дороги в столб. Машину разорвало на части. Автомобилист и его 23-летний пассажир погибли на месте.

Теперь Минтранс требует через суд устранить недочеты, которые были допущены при ремонте улицы Демократической. Предварительное заседание назначено на 3 февраля 2022 года.