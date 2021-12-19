Самарцы пожаловались на мусор, оставленный после сноса рынка в 15-м микрорайоне

От торговых павильонов остался только хлам / Фото: Влад Веретников / Самара Life Фото: vk.com

Жители Самары пожаловались на мусор, который остался после сноса рынка «Кольцевой» в 15-м микрорайоне. Местные жители опубликовали фото захламленной площадки в соцсетях 17 декабря 2021.

— Кольцо трамвая у рынка в 15-м микрорайоне. Устроили вакханалию. И это все теперь останется к встрече Нового года?! — негодуют горожане.

На снимке видно, что от торговых рядов, которые несколько лет занимали эту территорию, остался только мусор: картонные коробки, деревяшки, старое кресло, дверь и прочий хлам. Все это довольно сильно портит вид. Самарцы переживают, что в таком состоянии площадка останется до весны. Другие же просто радуются, что рынок наконец-то снесли:

— Хорошие новости. Вечные пробки там были из-за припаркованных на полосе движения разгружающихся коммерсантов.

Интернет-пользователи считают, что торговые ряды в 15-м микрорайоне давно пора было снести. Уличный рынок, по их мнению, это уже пережиток прошлого, который не вписывается в современные реалии.

Напомним, рынок начали сносить в сентябре 2021 года. Под демонтаж попали павильоны, которые располагались там незаконно. По данным властей, эту территорию планируется преобразить.