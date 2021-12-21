В Самаре поставят памятники Владимиру Чудайкину и Елене Шпаковой

В Самаре увековечат память о Герое Советского Союза и главной "шоколадной леди" страны

В Самарской области увековечат память о почетных гражданах региона Владимире Чудайкине и Елене Шпаковой. Им установят памятники. Такое решение приняли на заседании облправительства 20 декабря 2021 года.

Владимир Чудайкин был Героем Советского Союза. Это почетное звание он получил за подвиг во время Великой Отечественной войны. Владимир Чудайкин отличился в боях при взятии Берлина. Его танк прорвался к зданию Рейхстага и поддерживал огнем пехоту. Владимира Чудайкина не стало осенью 2020 года в возрасте 95 лет.

Елена Шпакова была первым директором Куйбышевской шоколадной фабрики. Она внесла огромный вклад в развитие пищевой промышленности Самарской области. Главная «шоколадная леди» страны тоже умерла осенью 2020 года. Ей было 95 лет.

Памятник Владимиру Чудайкину хотят установить в мае 2022 года в парке Победы, а Елене Шпаковой — на территории фабрики «Россия» на проспекте Кирова в Самаре.